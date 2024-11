Atti al Tdl di Catanzaro per un nuovo esame sul reato associativo, le aggravanti ed un capo di impu-tazione per la cessione di stupefacente

La sesta sezione penale della Cassazione ha annullato il provvedimento cautelare nei confronti di Gregorio Cannizzaro, 50 anni, di Rosarno, indagato nell'operazione Stammer, la cui udienza, nelle more, è stata fissata per il prossimo 25 ottobre prossimo dinanzi al gup distrettuale di Catanzaro. La Corte, nello specifico, in accoglimento del ricorso difensivo, ha annullato il provvedimento emesso dal Tribunale della Libertà di Catanzaro in relazione al delitto associativo, ad uno specifico capo d'imputazione relativo alla cessione di sostanza stupefacente ed in relazione a tutte le aggravanti contestate a Cannizzaro disponendo la trasmissione degli atti nuovamente al Tribunale della libertà di Catanzaro che dovrà riesaminare il caso. L'indagato è stato assistito dinanzi alla Corte di Cassazione dall'avvocato Sergio Rotundo che insieme all'avvocato Michele Novella difende Cannizzaro.

L’operazione Stammer ha colpito a gennaio i clan vibonesi e reggini attivi nel narcotraffico internazionale.