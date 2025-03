La Corte d'Appello di Reggio Calabria ha emesso questa sera la sentenza di secondo grado nel processo Crypto, l'inchiesta della Dda di Reggio Calabria contro una presunta associazione a delinquere dedita al narcotraffico.

Rispetto al giudizio di primo grado, la sentenza stabilisce che i rosarnesi non sarebbero i promotori dell'ampio sodalizio criminale, ma semplici partecipi. Il collegio giudicante ha rideterminato 40 posizioni, ma le condanne inflitte a Roberto Porcaro e Francesco Suriano restano tra le più alte, insieme a quella di Francesco Cambria. In appello è caduta l'aggravante della transnazionalità. Tuttavia, in un caso si sarebbe verificato un errore materiale che, a quanto pare, sarà corretto in sentenza: si tratta della posizione di Alessio Martello.

La pubblica accusa è stata rappresentata dal sostituto procuratore generale Vincenzo Luberto, che nei prossimi giorni lascerà Reggio Calabria per fare ritorno a Catanzaro, dove assumerà il ruolo di procuratore aggiunto.

In sostanza, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha ridefinito i ruoli del gruppo Cacciola-Certo-Pronestì, che in primo grado, con rito abbreviato, aveva ricevuto il massimo della pena. Sarà necessario attendere le motivazioni per comprendere il ragionamento adottato dai giudici.

Processo Crypto, la sentenza di secondo grado

Giuseppe Cacciola 8 anni, 11 mesi e 10 giorni (20 anni in primo grado)

Bruno Pronestì 10 anni e 5 mesi 20 anni in primo grado

Vincenzo Raso 14 anni e 2 mesi (20 anni in primo grado)

Domenico Certo 10 anni e 20 giorni (20 anni in primo grado)

Nicola Certo 10 anni, 11 mesi e 20 giorni 20 anni in primo grado

Francesco Cambria 17 anni e 5 mesi (20 anni in primo grado)

Roberto Porcaro 15 anni, 5 mesi e 20 giorni 20 anni in primo grado

Francesco Suriano 14 anni e 20 giorni (20 anni in primo grado)

Alessio Martello 12 anni in primo grado DA CONFERMARE

Alessandro Scalise 7 anni, 4 mesi e 20 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

William Pati 8 anni (11 anni e 8 mesi in primo grado)

Giampiero Pati 9 anni, 5 mesi e 10 giorni (13 anni e 4 mesi in primo grado)

Pasquale Giovinazzo 3 anni (3 anni e 4 mesi in primo grado)

Alessandro Marigliano 11 anni e 6 mesi (12 anni in primo grado)

Antonio Paletta 7 anni e 2 mesi (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Gennaro Paletta 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Giuseppe Trombetta 7 anni, 9 mesi e 10 giorni 11 anni e 4 mesi in primo grado

Giuseppe Battaglia 9 anni e 10 mesi (12 anni e 4 mesi in primo grado)

Salvatore Battaglia un anno e 8 mesi (2 anni e 8 mesi in primo grado)

Antonio Gullace 7 anni, 4 mesi e 20 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Massimiliano Guerra 3 anni in primo grado CONFERMATA

Michele Chindamo 6 anni, 10 mesi e 20 giorni (10 anni in primo grado)

Matteo Mero 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Massimiliano Mirra 2 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Walter Modeo 7 anni, 5 mesi e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Santa Pitarà 7 anni e 10 mesi (11 anni e 4 mesi in primo grado)

Giulio Pizzo 6 anni, 5 mesi e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Maurizio Pizzo 6 anni, 5 mesi e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Alessandro Raso 2 anni, 5 mesi e 10 giorni (2 anni e 8 mesi in primo grado)

Giuseppe Pescetto 2 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Manuel Spagnoli 8 anni, 2 mesi e 20 giorni 6 anni e 8 mesi in primo grado

Antonio Stellitano 7 anni, un mese e 10 giorni 10 anni e 8 mesi in primo grado

Lorenzo Stellitano 6 anni, 10 mesi e 20 giorni 10 anni in primo grado

Alessandro Tallarico 7 anni, 9 mesi e 10 giorni (11 anni e 4 mesi in primo grado)

Vincenzo Vercey 4 anni in primo grado CONFERMATA

Alessandro Villani 6 anni, 10 mesi e 20 giorni (10 anni in primo grado)

Gianfranco Viola 11 anni, 7 mesi e 10 giorni (15 anni e 2 mesi in primo grado)

Fabio Vitale 4 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Franco Vitale 4 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Giuseppe Vitale 4 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Michele Saccotelli 2 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Stefano Montagono 7 anni, 9 mesi e 10 giorni (11 anni e 4 mesi in primo grado)

Massimiliano Mazzanti 5 anni, 9 mesi e 10 giorni (7 anni in primo grado)

Paolo Cirelli 11 anni e 4 mesi (12 anni in primo grado)

Orazio Coco 7 anni, un mese e 10 giorni (10 anni e 8 mesi in primo grado)

Giorgio La Pietra 2 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Carmelo Listro 3 anni e 4 mesi (5 anni in primo grado)

Marco Paladino 6 anni e 10 giorni 10 anni in primo grado

Maurizio Caruso 2 anni e 8 mesi in primo grado CONFERMATA

Francesco Cavarra 6 anni, 11 mesi e 10 giorni (8 anni in primo grado)

Francesco Varone 6 anni, 5 mesi e 10 giorni 10 anni e 8 mesi in primo grado