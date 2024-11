Nei giorni scorsi i carabinieri hanno arrestato nel Reggino a Bianco V.M., 63enne di Brancaleone, per detenzione illecita di sostanza stupefacente. L’uomo, dopo un controllo dei militari a Ferruzzano, in località S.S. 106, è stato trovato in possesso di 100 g di marjuana e 3 telefoni cellulari.

A prima vista l’uomo sembrava un comune 63enne, dall’aspetto tranquillo, in giro per commissioni, con una busta contenente del pane riposta sul sedile dell’autovettura, tra le gambe, da non lasciare immaginare che all’interno nascondesse invece un'ingente quantità di sostanza stupefacente. Durante il controllo qualcosa, però, non ha convinto i militari che nel corso degli accertamenti, hanno notato l’interessato in stato di agitazione e preoccupazione, da indurli ad eseguire un controllo più approfondito.

Dopo la successiva perquisizione dell’auto, i carabinieri hanno trovato all’interno di quella busta del pane, 100 grammi di marjuana, quantità di stupefacente che nel mercato dello spaccio al dettaglio ha un valore di 500 euro. Sono quindi scattate le manette nei confronti del 63enne, il quale in attesa dell’udienza di convalida, è stato sottoposto arresti domiciliari.