Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni, residente in un comune limitrofo al capoluogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L'operazione è stata condotta dagli agenti delle Volanti nel corso di un servizio mirato, effettuato in un quartiere cittadino noto per lo spaccio di stupefacenti.

L'uomo, alla vista degli agenti, aveva assunto un atteggiamento nervoso e tentava di sottrarsi al controllo accelerando il passo, ma è stato prontamente raggiunto e fermato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire un involucro contenente 17,46 grammi di cocaina, ben occultato nella biancheria intima.

Il comportamento del fermato, che appariva particolarmente agitato, e lo stupefacente rinvenuto, facevano sì che gli accertamenti proseguissero presso la sua abitazione di residenza. Nel corso della perquisizione domiciliare gli agenti sequestravano ulteriore materiale riconducibile all'attività di spaccio: un bilancino di precisione e sostanza da taglio utilizzata, presumibilmente, per tagliare ed aumentare il peso della sostanza stupefacente.

L’uomo è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e al termine delle formalità di rito il quarantatreenne posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.