Una capillare attività di contrasto alle sostanze stupefacenti è stata effettuata sul litorale ionico soveratese. I carabinieri della stazione di Davoli hanno effettuato un controllo nell’abitazione di Alfredo Girlando, 51enne del posto, nel corso del quale sono stati rinvenuti, abilmente occultati all’interno di un’aiuola del giardino, due contenitori in plastica contenenti complessivi cento grammi circa di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Inoltre, all’interno dell’appartamento, sono stati sequestrati altri venti grammi della medesima sostanza, frazionati in diversi punti (anche nello scarico fognario), nonché quindici bustine in cellophane predisposte per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. La 1^ Sezione Penale del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria quattro volte a settimana, tra le 17:00 e le 19:00.