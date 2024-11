Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, è stato arrestato T. A., crotonese, 38 anni, già noto alle forze dell'ordine. Notato dagli uomini della Squadra Volante impegnati in un servizio di controllo del territorio sotto un portico nel quartiere “Fondo Gesù”, zona nota per l’elevato tasso di criminalità, nonché per lo spaccio droga, l'uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di un pacchetto di sigarette in cui erano state sistemate 11 dosi di eroina, poi sequestrate, per un peso lordo di 5,2 grammi.