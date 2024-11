Nell'abitazine i carabinieri hanno rinvenuto inoltre un bilancino di precisione, mannite e materiale per il confezionamento. o stupefacente è stato sottoposto a sequestro

Blitz dei carabinieri nell’abitazione di un incensurato 42enne, coriglianese, finito agli arresti domiciliari per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile, hanno rinvenuto una borsa frigo contenente al suo interno 1,300 Kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, 6.24 grammi di cocaina pura in pietra, 116.71 grammi di hashish, unitamente ad un bilancino di precisione, mannite e materiale per il confezionamento. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro penale.