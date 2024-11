All’interno dell'abitazione sita in una località rurale montana tra Lamezia e Gizzeria è stata rinvenuta la sostanza stupefacente grazie all'ausilio dell'unità cinofila

Nel corso di un’attività di indagine di iniziativa dell’arma territoriale, i carabinieri della stazione di Gizzeria Lido, all’esito di mirata attività di iniziativa per la prevenzione e la repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto all’arresto obbligatorio nello stato di flagranza di reato di un 42enne la Matino per detenzione ai fini di spaccio di 2 kg di marijuana e materiale per il confezionamento del narcotico.

Nel particolare, i militari, insospettiti dal continuo via vai di persone che si aggiravano intorno all’abitazione dell’uomo, hanno pianificato e condotto una serie di servizi di osservazione, controllo e pedinamento che hanno permesso di individuare l’area di interesse operativo ed acquisire l’obiettivo. All’interno della casa, sita in località rurale montana tra Lamezia e Gizzeria, occultata alla vista dalla fitta vegetazione, è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, grazie all'ausilio dell'unità cinofila, e successivamente sequestrata per le analisi chimico-tossicologiche.

Il soggetto è stato tratto in arresto, su disposizione del Pm di turno della procura di Lamezia Terme, condotto presso la propria abitazione. L’arresto è stato successivamente convalidato dal gip del tribunale Lamezia.