Per la stragrande maggioranza dei fedeli che si affida a lei nelle preghiere, è già santa. Ma ora anche la Chiesa ha dato il via libera al processo di beatificazione di Natuzza Evolo, passaggio che precede la santificazione vera e propria.

Ad esprimere parere positivo è stata la Congregazione per la causa della fede, che, appunto, ha avviato il processo di beatificazione della Mistica di Paravati. Ad annunciarlo, nel corso della celebrazione eucaristica in corso di svolgimento nella Villa della Gioia di Paravati in occasione del 25esimo anniversario della statua della Madonna Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, è stato pochi minuti fa un visibilmente commosso vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo. Evidentemente, il carisma di Mamma Natuzza è più forte delle polemiche inerenti alle mancate riforme dello statuto della Fondazione richieste dal presule.

Giuseppe Currà

