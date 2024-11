Procede a ritmo spedito la macchina organizzativa in vista dell’attesa cerimonia d’inizio del processo di beatificazione di Natuzza Evolo, prevista sabato 6 aprile alle 17 nella spianata della Villa della Gioia di Paravati. L’evento religioso coinvolgerà un corposo servizio d’ordine e centinaia di volontari. Alla messa all’aperto, presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea monsignor Luigi Renzo sul sagrato della Grande chiesa, parteciperanno numerosi vescovi, centinaia di sacerdoti e migliaia di figli spirituali delle mistica calabrese provenienti dall’Italia e dall’estero.

Ad allietare la sacra funzione, che precederà lo svolgimento della prima sessione del Tribunale ecclesiastico chiamato a trattare la questione, saranno circa 150 cantori del Coro polifonico diocesano diretto dai maestri Vincenzo Barbieri e Diego Ventura. Il tutto, immortalato dalle telecamere de LaC Tv in diretta televisiva e dalle nostre testate in diretta streaming.

Un appuntamento che si prospetta dai grandi numeri, dunque, inizialmente programmato nella basilica cattedrale di Mileto e poi, per questioni di sicurezza e di organizzazione, spostato per decisone dello stesso presule miletese nella Villa della Gioia di Paravati. Un gesto particolarmente apprezzato e, per certi versi, inatteso, visto il momento non certo idilliaco che sta contrassegnando i rapporti tra diocesi e fondazione “Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime” sul tema delle mancate riforme statutarie di quest’ultima.