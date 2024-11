Una grande passione per la navigazione e la nazionalità non italiana. Sono queste le poche e uniche informazioni certe sull’uomo da questa mattina disperso nelle acque del mar ionio catanzarese, dopo il naufragio della sua barca a vela. L’imbarcazione dopo aver impattato contro il molo si è arenata sulla spiaggia del quartiere marinaro di Catanzaro.

L’unico documento d’identità rinvenuto in uno dei borsoni ritrovati, confermano la nazionalità estera mentre è il nome dell’imbarcazione a confermare la passione smodata per la navigazione. "Meridian Chaser" è anche un sito internet che riferisce informazioni sulle numerose tappe effettuate e che riporta anche una foto dell’uomo in compagnia della moglie. Potrebbe essere di uno dei due il corpo avvistato questa sera al largo di Catanzaro Lido, che però non è stato possibile recuperare a causa del buio e delle condizioni meteo. Le ricerche riprenderanno all'alba.

Luana Costa