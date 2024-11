«Provo un immenso dolore per le tante, troppe vittime di questa ennesima tragedia del mare avvenuta sulle coste calabresi. Una preghiera per le vittime e per i loro cari».

Così il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli sul naufragio in Calabria che continua: «Ma provo anche una immensa rabbia per questa strage voluta da chi ha messo in mare, consapevolmente, con queste condizioni meteo avverse, un barcone di legno strapieno di esseri umani, con un rischio elevatissimo di causare un naufragio. Occorre intervenire contro questi criminali, contro questi trafficanti di esseri umani, per assicurare alla giustizia i responsabili di questa strage e per evitarne di nuove».