Sarà un lungo viaggio che le farà approdare prima in Germania, da qui in Turchia e poi nel loro Paese d'origine

Le prime quattro salme di vittime afghane del naufragio del 26 febbraio a Steccato di Cutro sono partite alla volta di Kabul. Il trasferimento si è reso possibile grazie all'interessamento diretto delle famiglie delle vittime, che nei giorni scorsi si erano messe in contatto con un'agenzia straniera di onoranze funebri dopo essere riuscite ad avere tutte le autorizzazioni necessarie per il trasferimento.

Le salme, secondo quanto si è appreso, andranno prima in Germania e da qui in Turchia, per poi arrivare in Afghanistan. È stato possibile anche avviare l'iter per l'espatrio di altre 12 salme di vittime afghane. Iter che sarà completato nei prossimi giorni seguendo lo stesso percorso delle quattro partite oggi.