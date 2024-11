Nessuna traccia del secondo turista, vittima di un naufragio nella acque del cosentino. Il suo compagno di viaggio invece è gia tornato in Germania

Sono state sospese le ricerche del turista tedesco che era a bordo di una barca a vela di 12 metri, la Great Passion Kiel, che si è schiantata, la sera dell'11 settembre scorso, sugli scogli nei pressi di Cetraro.

L'uomo era finito in mare nel tentativo di condurre il natante nel porto cetrarese, per sottrarlo al mare molto agitato. La barca era partita da Marina di Camerota ed era diretta in Grecia. Il suo compagno di viaggio, di 63 anni, era stato tratto in salvo dalla guardia costiera e ricoverato in ospedale. Raggiunto dai parenti, ha già fatto ritorno in Germania.

Come riferito dall’agi, la guardia costiera sottolinea che le ricerche del disperso di 67 anni, sono durate quattro giorni, ovvero un giorno in più rispetto alla prassi e con l'utilizzo di diversi mezzi, quali motovedette e aerei.

Si proseguirà con i normali pattugliamenti e a breve la barca verrà rimossa dalla spiaggia con l’ausilio di mezzi dedicati, date le sue grandi dimensioni.