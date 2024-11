Crescono le adesioni alla manifestazione organizzata sulla spiaggia di Cutro il prossimo 11 marzo, alle 14.30, per esprimere indignazione per quanto accaduto e la solidarietà con le vittime e le loro famiglie.

«Fermare la strage, subito! La strage di Cutro non è stato un incidente imprevedibile. È solo l’ultima di una lunghissima serie di tragedie che si dovevano e si potevano evitare». È quanto si legge nell’appello sottoscritto dal Tavolo Asilo e Immigrazione, dalle Rete 26 Febbraio, dalle Omg che operano Sar, reti locali della Calabria, dall’Aoi, dalle tante organizzazioni locali e nazionali che hanno deciso di promuovere il sit-in che continua: «La drammatica assenza di canali sicuri e legali di accesso al territorio europeo obbliga chi fugge da guerre, persecuzioni e povertà a rischiare la vita: l’obiettivo di organizzazioni e associazioni è sollecitare un’inversione di rotta delle politiche migratorie in Italia e nell’Unione europea».

Tante le associazioni, gli enti, le organizzazioni e i cittadini che nelle ultime ore hanno manifestato la volontà di prendere parte all'appuntamento in programma sabato.

Di seguito l'elenco delle adesioni e le note diffuse

Rete 26 febbraio A Buon Diritto ACAT ACLI ActionAid Agesci Calabria Amnesty International Italia Anpc (Associazione Nazionale Partigiani Cristiani) ANPI AOI ARCI Artisti Resistenti ASGI Associazione ambientalista "Brigate Verdi" di Roma Associazione Babele (Grottaglie TA) Associazione Circolo Culturale Popilia - Cosenza Associazione Culturale "Il Seme della Gentilezza" di Catanzaro Associazione Differenza Donna APS ASSOCIAZIONE IL MONDO NELLA CITTÀ Associazione La Goccia odv di Macerata Associazione Migrantes Brindisi OdV Associazione MoCI Cosenza APS ASSOCIAZIONE PARTIGIANA IGNAZIO VIAN (Cuneo) Associazione Rete Radiè Resch ASSOCIAZIONE UMANITARIA MEDICI CONTRO LA TORTURA associazione venticinqueaprile di Reggio Calabria Auser Nazionale Avvocato di Strada Baobab Experience Biblioteca delle donne e centro di consulenza legale UDIPALERMO Binario15 Campagna #IoAccolgo Caritas Italiana Casa Comune Casa dei Diritti Sociali CASA DI ACCOGLIENZA TEMPORANEA "Il Sogno di don Aldo Benevelli"/Service Center onlus di CUNEO Centro Astalli CENTRO CULTURALE DON ALDO BENEVELLI (Cuneo) Centro Culturale La Blatta d'Oro Safarà Centro di Accoglienza "Ernesto Balducci" di Zugliano (UD) CGIL CIDAS - Cooperativa sociale CIES CIMI - Conferenza Istituti Missionari in Italia CINI - Coordinamento Italiano ONG Internazionali CIR Circolo Alex Langer di Viareggio Circolo Fiorentino di Libertà e Giustizia Cittadinanzattiva APS CivicoZero Onlus CNCA COCIS Collettivo SmallAxe Comitato Antirazzista "5 Luglio" di Fermo Comunità di S.Egidio Comunità OASI2 onlus Comunità Papa Giovanni XXIII Coop. Sociale La casa per gli Immigrati COOPERATIVA AGRICOLA EL TAMISO - Padova Cooperativa EDI onlus - Educare ai Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza cooperativa sociale R-Accogliere Cooperativva sociale On the Road Coordinamento pace e disarmo - Cuneo Coordinamento per la democrazia costituzionale (CdC) Coordinamento Uniti per la Cervelletta COSPE CSVnet Defence for Children Delegazione Regionale Caritas Calabria Emergency Ero Straniero Europasilo Federazione delle chiese evangeliche in Italia (FCEI) Fondazione Migrantes Forum Antirazzista Palermo Forum per Cambiare l’Ordine delle Cose Gruppo Abele Gruppo Lavoro Rifugiati Bari (GLR) Gruppo Piazza del Dialogo di Roma I sentinelli di Milano I.C.S. (Consorzio Italiano di Solidarietà) - Ufficio Rifugiati Il manifesto - quotidiano comunista InOltre Alternativa Progressista International Rescue Committee Italia Intersos Italia Nostra La Casa delle donne Taranto OdV La Terra di Piero LE VEGLIE CONTRO LE MORTI IN MARE Legambiente LHIVE Diritti e prevenzione - Catania Libera Lunaria MAG delle Calabrie società cooperativa sociale Medici del Mondo Medici per i Diritti Umani Medici Senza Frontiere Méditer ets Palermo Mediterranea Saving Humans Mediterraneo Aps Migr-Azioni ETS MIR (Movimento Internazionale della Riconcioliazione) Missionari Comboniani Commissioni Migranti e GPIC Provincia Italiana MorEqual - Associazione Cosenza MoVI Movimento 5 stelle Movimento d'impegno civile Dipende da Noi Movimento Italiani Senza Cittadinanza Non uno di meno Lamezia Catanzaro NOVA consorzio nazionale Open Arms Osservatorio Solidarietà - Carta di Milano Oxfam Italia Partito della Rifondazione Comunista - Calabria Pax Christi Italia Primavera della Calabria Potere al Popolo Recosol, la rete delle comunità solidali Refugees Welcome Italia ResQ People saving People Rete Humus Rete nazionale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d'odio Rete Welcome Marche ReteDASI (Diritti, Accoglienza, Solidarietà Internazionale) ReteDonne Se Non Ora, Quando? - Cremona SAE (Segretariato attività ecumeniche) - Verona San Pancrazio - Cosenza Save the Children Italia Sea Watch Senza Confine Sial Cobas SIMM Sinistra Italiana Società Cooperativa Sankara SOS MEDITERRANEE Italia SOS Villaggi dei Bambini Onlus Strade di Casa - Soc. Coop. Soc.- Cosenza Tavola della Pace di Cremona Terre des Hommes Ufficio della Pastorale dei Migranti della Diocesi di Bergamo UIL Un Ponte Per Un’altra Italia UNIRE (Unione nazionale italiana dei rifugiati ed esuli) V.I.M. VOLONTARI ITALIANI PER IL MADAGASCAR onlus

M5s Calabria: «Saremo presenti alla manifestazione»

«I portavoce calabresi del Movimento 5 stelle aderiscono all'iniziativa della Rete 26 febbraio e parteciperanno alla manifestazione indetta per sabato 11 marzo in seguito alla strage di migranti avvenuta a Steccato di Cutro. La Calabria è terra di accoglienza così come dimostrato dai crotonesi e dai calabresi che in questi giorni hanno offerto sostegno e ospitalità ai migranti sopravvissuti ed ai loro parenti nonché grande partecipazione per la insopportabile perdita di uomini, donne e bambini in cerca, semplicemente, di un futuro migliore. È assolutamente necessario fare chiarezza su quanto accaduto e comprendere appieno i meccanismi perversi che hanno impedito il salvataggio dell'imbarcazione spezzatasi di fronte le coste calabresi. Il rispetto verso la memoria di chi non c'è più e dei loro cari che oggi piangono, l'idea stessa che abbiamo di Paese civile e solidale, cristallizzata dalla nostra Carta costituzionale, impongono la ricerca di verità e giustizia. Saremo a Cutro per ricordarlo a chi ha responsabilità nel merito e per esprimere al contempo vicinanza e ringraziamento ai cittadini, alle associazioni ed alle istituzioni locali che hanno mostrato il volto migliore della nostra terra in un avvenimento così drammatico».

Potere al Popolo: «Basta morti in mare»

«Domani, come Potere al Popolo, saremo presenti alla manifestazione nazionale a Cutro per denunciare le responsabilità del governo nella recente strage che ha visto la morte di 72 persone e chiedere un radicale cambio di rotta nelle politiche migratorie degli ultimi vent’anni. Denunciamo inoltre l’atteggiamento offensivo degli esponenti di governo, in particolare del ministro Piantedosi e ne pretendiamo le dimissioni. Le dichiarazioni scandalose e la volontà di spostare le salme dei defunti suonano come l’ennesimo insulto alle vittime e ai loro familiari. Per ultimo, il Consiglio dei Ministri svoltosi ieri a Cutro, non è che l’ennesima beffa nei confronti non solo delle persone coinvolte ma della stessa dignità umana. Per opporsi alla barbarie non basta il cordoglio, seppur necessario, serve l’opposizione sociale e politica. Perché tutto ciò è inaccettabile. Per questo invitiamo alla massima partecipazione possibile».