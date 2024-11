Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è intervenuto in audizione alla Commissione Affari costituzionali sulle linee programmatiche del dicastero in merito al tragico naufragio di domenica scorsa a Steccato di Cutro in cui la conta dei morti in mare ha raggiunto il numero di 65 vittime.

Le parole del ministro

«È una tragedia che ci addolora profondamente e interpella le nostre coscienze ad agire per fermare traversate così pericolose e trovare risposte concrete alla questione migratoria. E' evidente che questo si può fare solo con un'azione decisa dell'Ue e una forte sinergia con i Paesi di transito. Dobbiamo evitare che chi scappa dalle guerre si affidi a trafficanti di essere umani senza scrupoli, servono politiche responsabili e solidali dell'Ue".