Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine della presentazione della giornata mondiale dell'obesità, è intervenuto sul naufragio avvenuto domenica scorsa a Steccato di Cutro. La strage di migranti a Cutro, in Calabria, «è una cosa che ha colpito tutti noi. Le immagini che abbiamo visto sono terribili. Credo che ci debba essere un impegno di tutta l'Unione Europea: questo è un problema grave e credo non sia giusto che l'Italia lo affronti da sola».

«Bisogna coinvolgere, come credo stanno facendo i rappresentanti del Governo ai più alti livelli - aggiunge Schillaci- la Comunità Europea su un problema che riguarda tutta l'Europa, non solo l'Italia. L'Italia non può essere lasciata sola di fronte a questi problemi».