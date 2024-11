Fermati dai Carabinieri della stazione di Scalea con l'accusa di estorsione e associazione mafiosa. Colpita la cosca Valente-Stummo

22 i fermati nell'ambito dell'inchiesta. Secondo l'accusa, si sarebbero accaparrati immobili di grande valore, impedendo la partecipazione alle aste a chiunque potesse competere per l'acquisto dei beni. Inoltre avrebbero estorto denaro a commercianti e imprenditori della zona. I fermati sarebbero affiliati alla cosca "Valente-Stummo" di Scalea, sul Tirreno cosentino. Le accuse: associazione mafiosa, estorsione, usura, turbata libertàdegli incanti, favoreggiamento, traffico di tabacco lavorato all'estero, ricettazione, calunnia, intralcio alla giustizia, violazioni di domicilio, con l'aggravante mafiosa.



L'indagine è denominata Plinius II, e rappresenta la continuazione dell'inchiesta condotta dai Carabinieri di Scalea che nel 2013 aveva portato all'esecuzione di 39 arresti. L'inchiesta odierna è coordinata dal procuratore della DDA di Catanzaro Lombardo e dagli aggiunti Luberto e Bombardieri e dal sostituto Bruni. Alle 11.30 la conferenza stampa in cui verrano esposti i dettagli dell'operazione. Sarà presente il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti.

Nomi:

Ferdinando Aliberti, detto Nando, nato a Praia a Mare (CS) il 21/04/1982

Ettore Arcuri, nato a Praia a Mare (CS) il 31/05/1977

Maria Francesca Bloise, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 16/07/1974

Luca Carrozzini, nato Scalea (CS) il 05/05/1985

Giuseppe Crusco, detto “Il nano”, nato a Scalea (CS) il 12/01/1971

Francesco De Luca, nato a Cosenza il 30/03/1977

Luigi De Luca, nato a Cosenza il 31/08/1972, soggetto per il quale non è stata richiesta la misura cautelare

Anthony Della Montagna, nato a Lamezia Terme (CZ) il 14/07/1990

Edone Esposito, nato a Cetraro (CS) il 05/05/1977

Emilio Iacovo, detto Miliuzzu lo stalliere di Cetraro, nato a Cetraro (CS) il 04/02/1963

Francesco Saverio La Greca, nato a Praia a Mare (CS) il 18/04/1975, soggetto per il quale non è stata richiesta la misura cautelare

Gian Claudio Lombardo, nato a Belvedere Marittimo il 17/12/1978

Giuseppe Misiano, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 18/03/1975

Rodolfo Pancaro, nato a Cosenza il 12/1/1974, soggetto per il quale non è stata richiesta la misura cautelare

Cantigno Servidio, nato a Scalea (CS) il 06/01/1977

Alvaro Sollazzo, nato a Scalea (CS) il 21/01/1964

Alessandra Stummo, nata a Scalea (CS) il 27/07/1941

Alessandro Stummo, nato a Belvedere Marittimo (CS) il 22/05/1987

Mario Stummo, nato a Scalea (CS) il 8/12/1955, soggetto per il quale non è stata richiesta la misura cautelare

Carmelo Valente, detto “Testa bianca”, nato a Scalea (CS) il 24/08/1964

Luigino Valente, nato a Praia a Mare il 01/10/1981