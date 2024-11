I Pm della Dda di Milano, contano, attraverso il rito abbreviato, di avere le condanne di primo grado, in tempi brevi

Processo con rito abbreviato per i 58 arrestati nell’ambito dell’inchiesta condotta dalla Dda di Milano. I Pm Marcello Tatangelo e Paola Biondolillo chiederanno il processo con giudizio immediato, per saltare l’udienza preliminare e accorciare l’iter del procedimento per gli arrestati nell’ambito dell’operazione che ha permesso di sgominare l’organizzazione criminale legata alla cosca di ‘ndrangheta Libri-De Stefano-Tegano. L’obiettivo è quello di iniziare il processo verso febbraio e arrivare a una sentenza di primo grado in tempi brevi, come è avvenuto in altri procedimenti con al centro le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Lombardia. Dovrebbero concludersi domani gli interrogatori di garanzia degli arrestati, in corso da ieri in carcere. Da quanto si è saputo in molti, comparsi davanti al gip di Milano Gennaro Mastrangelo, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.