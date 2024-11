VIDEO-NOMI | Dovranno rispondere di associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e altri gravi reati. Sequestri per un milione di euro

Polizia di stato e carabinieri stanno eseguendo, a Reggio Calabria, un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 affiliati alla cosca ‘ndranghetista “Libri”, indagati per associazione mafiosa, estorsione, detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e altri gravi reati. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria, che ha ricostruito gli assetti organizzativi della cosca e documentato gli equilibri con le altre famiglie mafiose egemoni sul capoluogo. Accertate le attività illecite della cosca e, in particolare, gli episodi estorsivi nei confronti di titolari di attività commerciali. Sequestrati beni fittiziamente intestati per un milione di euro.

Gli arrestati

Custodia cautelare in carcere per Filippo Chirico, 48 anni, Riccardo Antonio Artuso, 41 anni, Gaetano Tomaselli, 40 anni, Domenico Sartiano, 46 anni, Domenico Pratesi, 39 anni, Demetrio Morabito, Stefano Sartiano, 60 anni, Maria Teresa Ventura,29 anni, Domenico Ventura, 55 anni, Anita Repaci, 40 anni, Antonimo Votano, 51 anni. Irreperibile Angelo Chirico, 24 anni,

Ai domiciliari: Salvatore Repaci, 44 anni.

Disposta la misura dell’obbligo di dimora nel Comune di residenza per il professionista Saverio Nocera.

Sottoposto a sequestro

Impresa Individuale Sartiano Domenico con sede a Reggio, attiva nel commercio di prodotti ortofrutticoli

Impresa individuale Stivilla Caterina Angela con sede a Reggio avete ad oggetto lavori edili e movimento terra

Impresa individuale Impianti elettrici Sartiano Domenico con sede a Reggio che si occupa di impianti elettrici

Circolo ricreativo “Hazzard” con sede a Reggio con all’interno un centro scommesse , bar e sala giochi

Impresa individuale “L’arcobaleno dei sapori” con sede a Reggio, arriva nel settore della vendita di generi alimenatri