Leonardo Nino Abbruzzese, ritenuto membro della omonima cosca di Cassano allo Ionio, è stato arrestato a Bari dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza. L'uomo era oggetto di un mandato di custodia cautelare nell'ambito dell'indagine "Athena" condotta nella regione della Sibaritide contro i potenti clan, investigata dalla Dda di Catanzaro, guidata dal procuratore Vincenzo Capomolla.

Non solo è coinvolto nell'inchiesta "Athena", ma Abbruzzese è anche soggetto a un altro provvedimento restrittivo, emesso su richiesta della procura di Castrovillari, riguardante l'aggressione a due cittadini ghanesi avvenuta a Cassano lo scorso giugno. Pochi giorni fa il capo carismatico della consorteria nota come "zingari", Celestino Abbruzzese, alias "Asso di bastoni" e stretto parente di Leonardo, è stato arrestato per un aumento della pena richiesto dalla procura del capoluogo calabrese.