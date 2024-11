L'uomo, ritenuto ai vertici dell'omonimo clan, è stato sorpreso per le vie cittadine alla guida di un'auto

I Carabinieri del Norm – Aliquota Radiomobile - della Compagnia di Locri, unitamente ai colleghi della locale Stazione hanno arrestato, nella fragranza di reato, Antonio Cataldo, 60enne del posto, già noto alle forze dell’Ordine, per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale di P.S..

In particolare l’uomo, in atto sottoposto alla predetta misura di prevenzione, ritenuto ai vertici dell’omonima famiglia di ‘ndrangheta, è stato sorpreso per le vie cittadine alla guida di un’autovettura. Come disposto dall’Autorità Giudiziaria, è stato associato nella Casa circondariale di Locri.