Esponente della cosca Longo-Versace, deve scontare una condanna per associazione mafiosa

Una donna che deve scontare una condanna per associazione mafiosa è stata arrestata a Polistena (Reggio Calabria), dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Reggio Calabria. Maria Rosa Grimaldi, 51 anni, considerata esponente della cosca Longo-Versace, era già agli arresti domiciliari ed è stata trasferita in carcere per la condanna ad una pena di un anno e un mese di reclusione.

Francesco Pirillo