VIDEO | Operazione della Dda di Catanzaro scattata all’alba: 10 persone in carcere e 3 ai domiciliari. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro: accuse legate allo smercio di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso

Tredici arresti per traffico di stupefacenti a Cirò Marina nell’ambito di una vasta operazione antidroga coordinata dalla Dda di Catanzaro.

Nel centro del Crotonese, i carabinieri della Compagnia coordinati dal Comando provinciale di Crotone, il Nucleo Cinofili, l’8° Elinucleo e dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” Calabria di Vibo Valentia, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura della Repubblica - Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo, nei confronti di 13 persone (10 in carcere e 3 agli arresti domiciliari).

Le persone coinvolte nell’inchiesta sono indagate, a vario titolo, per aver concorso nei reati di “traffico, detenzione, ai fini dello spaccio, e smercio delle sostanze stupefacenti - artt. 73 e 74 del D. L. 309/1990”, aggravati dal cosiddetto “metodo” o dalle “finalità mafiose”.

Il procedimento, secondo quanto specificato nella nota della Dda di Catanzaro, è attualmente nella fase delle indagini preliminari.