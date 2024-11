Doppia operazione in Calabria e Toscana. Tra i reati contestati riciclaggio, usura e frode fiscale. Sequestrati beni per 100 milioni di euro

Sono 27 le persone colpite da provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, nell’ambito dell’operazione “Martingala”, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, riciclaggio, autoriciclaggio, reimpiego di denaro, beni e utilità di provenienza illecita, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria, trasferimento fraudolento di valori, frode fiscale, associazione a delinquere finalizzata all’emissione di false fatturazioni, reati fallimentari ed altro. Personale della DIA e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria stanno eseguendo anche sequestri di imprese, beni immobili e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di 100 milioni di euro.

Arresti anche in Toscana

Contemporaneamente, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, sono in corso di esecuzione ulteriori provvedimenti restrittivi e di sequestro per riciclaggio/reimpiego nel tessuto economico toscano dei proventi illeciti conseguiti dall’associazione mafiosa. Nel dettaglio, 14 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Firenze: 11 in carcere e 3 ai domiciliari, per accuse che comprendono, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere, estorsione, sequestro di persona, usura, riciclaggio ed autoriciclaggio, abusiva attivita' finanziaria, utilizzo ed emissione di fatture per operazioni inesistenti, trasferimento fraudolento di valori, aggravati del metodo mafioso. Oltre agli arresti, carabinieri e Guardia di finanza di Firenze, nell'operazione da loro chiamata “Vello d'Oro”, hanno anche sequestrato di imprese, beni immobili e disponibilita' finanziarie, in Italia ed all'estero

L'elenco dei soggetti arrestati nell'operazione di Firenze



Custodia cautelare in carcere:

Antonio Scimone

Giuseppe Nirta

Cosma Damiano Stelitano

Andrea Iavazzo

Antonio Barbaro

Giuseppe Pulitanò

Ferdinando Rondò

Francesco Saverio Marando

Maurizio Sabatini

Giovanni Lovisi

Lina Filomena Lovisi



Arresti domiciliari:

Alessandro Bertelli

Filippo Bertelli

Marco Lami