La donna è stata condannata, insieme al marito Michele e al figlio Giuseppe, per maltrattamenti ai danni di Maria Concetta che morì per ingestione di acido muriatico

I carabinieri di Rosarno hanno arrestato Anna Rosalba Lazzaro, di 52 anni, madre di Maria Concetta Cacciola, la testimone di giustizia deceduta dopo aver ingerito acido muriatico. L'arresto è avvenuto in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Reggio Calabria per un'espiazione pena di 3 anni ed 8 giorni di reclusione.

La donna Lazzaro è stata condannata, insieme al marito Michele Cacciola ed al figlio Giuseppe, per maltrattamenti ai danni di Maria Concetta per indurla a ritrattare le accuse fatte ai magistrati della Dda contro la sua famiglia ed i Bellocco. Maria Concetta era nipote del boss Gregorio Bellocco, cognato di suo padre.

Dopo avere iniziato a testimoniare, la donna era stata trasferita in una località protetta dove era rimasta fino al 10 agosto 2010, quando decise di tornare a Rosarno per rivedere i figli rimasti a casa dei nonni in attesa del trasferimento. Il 20 agosto Maria Concetta morì per ingestione di acido muriatico.