Nella lista dei latitanti più pericolosi e ricercato dal 1994, è stato arrestato dai Carabinieri nella sua abitazione

Blitz dei Carabinieri che, con l’ausilio dello Squadrone Cacciatori Calabria, hanno catturato questa mattina a San Luca, via Costa, il latitante Giuseppe Giorgi detto "U Capra", 56 anni nella sua abitazione. L'uomo si nascondeva in un bunker sopra il camino. Ricercato da agosto 1994 e tra i cinque latitanti più pericolosi d’Italia, deve scontare una pena di 28 anni e 9 mesi per i reati di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Giorgi è ritenuto elemento di vertice dell’articolazione territoriale della ‘ndrangheta Romeo alias Staccu operante prevalentemente a San Luca e con ramificazioni in tutta la provincia ed in altre in ambito nazionale ed internazionale.