È stato catturato ad Arzon, in Francia, il 62enne Mario Miceli, membro del clan Barbaro-Papalia e latitante dal gennaio 2019, ovvero dopo il rigetto della Cassazione che ha confermato la sua condanna definitiva per associazione di stampo mafioso. Deve scontare ancora cinque anni e sei mesi. È stato arrestato ieri pomeriggio dagli uomini dell'Enfast (European Network of Fugitive Active Search Teams) grazie alle informazioni raccolte dai carabinieri della sezione Catturandi del comando provinciale di Milano e del Ros. Miceli è genero di Domenico Barbaro e secondo le indagini ha iniziato la sua latitanza a novembre 2018 lasciando la sua casa di Casorate Primo (Pavia).