Gestiva insieme alla moglie un ristorante in Olanda, dove era arrivato nel 2001 dopo essere sfuggito alla sorveglianza speciale. Rocco Gasperoni, 73 anni, considerato un esponente di spicco della 'ndrangheta operante a Torino e legato alla famiglia Belfiore, e' stato arrestato dalla polizia olandese, che ha dato esecuzione al decreto di pene concorrenti emesso a suo carico nel 2007 dalla Corte d' Appello di Torino. Gasperoni in Italia era stato condannato a 14 anni e 8 mesi per traffico internazionale di droga e 4 anni per bancarotta fraudolenta. L'esecuzione del provvedimento della procura generale di Torino e' stato reso possibile grazie all'interessamento del magistrato di collegamento olandese in Italia, Hester van Bruggen, attraverso cui le autorita' olandesi hanno riconosciuto l'applicabilita' delle sentenze italiane, riducendo il periodo di detenzione per il traffico di stupefacenti da 14 a 8 anni.