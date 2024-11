I beni sarebbero di un elemento di spicco della cosca Fiaré-Razionale

L’operazione, eseguita dalla Dia di Roma in collaborazione con quella di Catanzaro, ha portato al sequestro dei beni di Saverio Razionale, 54enne calabrese, residente a Roma, ma, secondo gli inquirenti, organico alla cosca Fiarè-Razionale di Vibo Valentia.

La confisca, disposta dal Tribunale sezione misure di prevenzione di Vibo, accoglie una proposta della Direzione investigativa antimafia, che con approfondite indagini di polizia giudiziaria avrebbe individuato il reinvestimento di capitali illeciti della cosca vibonese a Roma. Razionale Saverio sarebbe, secondo l’accusa, referente strategico per tutte le attività dell’organizzazione mafiosa: per lui è stato disposta anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, della durata di tre anni.

Sequestrati beni e capitali di tre società, beni mobili e immobili, un villaggio a Briatico, in provincia di Vibo, e numerosi conti correnti, per un valore complessivo di 5 milioni di euro.