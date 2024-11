Il gup di Milano ha condannato per traffico di stupefacenti dieci persone. Tra queste anche i boss Giuseppe Morabito ed Edoardo Novella

Avrebbero messo in piedi un traffico di marijuana tra Milano, Roma e la provincia di Reggio Calabria. Droga che in parte veniva smerciata anche ai clan siciliani della zona di Catania. Con questa accusa il gup del Tribunale di Milano, Giusy Barbara, ha condannato in abbreviato dieci persone. Tra queste Giuseppe Morabito, vicino alla cosca Pesce-Bellocco di Rosarno, condannato a nove anni di carcere e Massimo Emiliano Ferraro, vicino ai Bruzzaniti-Palamara-Morabito di Africo, per il quale sono stati disposti otto anni di reclusione.

Il giudice ha inoltre mandato a giudizio con rito ordinario Edoardo Novella, figlio di Carmelo il capo della 'ndrangheta in Lombardia, ucciso 2008 a San Vittore Olona. Si è concluso così in primo grado il procedimento nato dall'inchiesta dei pm della dda Cecilia Vassena e Alessandra Cerreti che nel luglio dell'anno scorso ha portato la Dia di Milano ad arrestare gli attuali imputati accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e alla detenzione di sostanze stupefacenti. Tutti in carcere, alcuni per altri fatti, sono residenti in Lombardia. Morabito aveva addirittura una base in Svizzera.