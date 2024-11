Colpito dal provvedimento Saverio Laganà, condannato in Appello per il reato di associazione di tipo mafioso nell’ambito dell’Operazione “Artemisia”

La Polizia di Stato, ad esito di attività investigativa di natura patrimoniale coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia - Sezione Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, ha messo a segno l’ attacco agli interessi criminali della ‘ndrangheta, dando esecuzione ad un provvedimento di confisca, emesso dal locale Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, che ha interessato beni riconducibili a Saverio Laganà, 47 anni, attualmente detenuto, condannato dalla Corte d’Appello di Reggio Calabria alla pena definitiva di anni 8 di reclusione per il reato di associazione di tipo mafioso, nell’ambito del procedimento meglio noto come “Operazione Artemisia”, per aver preso parte al conflitto, che ha insanguinato le strade del comprensorio di Seminara (RC), tra le opposte fazioni dei Gioffre’ “’ndoli” e dei Caia-Lagana’-Gioffre’ “’ingrisi”, con la scissione di quest’ultimo gruppo in altri due tronconi contrapposti dei Caia-Gioffre’, da un lato e dei Lagana’, dall’altro.

Le indagini della Polizia

Le indagini patrimoniali, condotte dal locale Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, hanno dimostrato la sproporzione tra i redditi percepiti dal proposto e il patrimonio a lui direttamente o indirettamente riconducibile, frutto del reimpiego di capitali illeciti. Il Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione di Reggio Calabria, accogliendo le risultanze delle suddette investigazioni, ha disposto la confisca dei seguenti beni, tutti ubicati nel Comune di Seminara (RC): 1 immobile composto da piano terra e primo piano, 7 terreni di natura uliveto. Il valore del patrimonio confiscato ammonta complessivamente a circa 500 mila euro.