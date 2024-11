Emessa la sentenza nell’ambito del procedimento ‘Porto Franco’. 11 condanne e 11 assoluzioni contro le cosche della Piana di Gioia Tauro

11 condanne e 11 assoluzioni contro le cosche della Piana di Gioia Tauro: è questa la sentenza emessa dal Gup di Reggio Calabria, Mattia Fiorentino, nell’ambito del procedimento ‘Porto Franco’.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la cosca Pesce era riuscita ad infiltrarsi a tal punto negli ‘affari’ del porto di Gioia Tauro non solo in relazione ai traffici di droga ma esercitava un controllo completo anche per ciò che riguarda i servizi connessi alle operazioni di import-export e di trasporto merci per conto terzi.

Associazione per delinquere di stampo mafioso, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, contrabbando di gasolio e di merce contraffatta, frode fiscale, attraverso l'utilizzo e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti e omesso versamento delle ritenute previdenziali: sono questi solo alcuni dei reati contestati agli imputati tutti aggravati dalle modalità mafiose.

La sentenza:

Salvatore Rachele 12 anni

Antonio Franco 11 anni e 6 mesi

Rocco Rachele 10 anni

Salvatore Pesce 10 anno

Giuseppe Franco 10 anni

Franco Rao 10 anni

Domenico Canerossi 6 anni e 4 mesi

Giuseppe Florio 6 anni

Bruno Stilo 5 anni e 6 mesi

Francesco Olivero 4 anni

Marco Mazzitelli 2 anni

Assolti:

Gaetano Rao, Antonino Pesce, Vincenzo Pesce, Rocco Pesce, Salvatore Luccisano, Andrea Franco Espedito, Giuseppe De Masi, Antonia Franco, Roberto Matalone, Filippo Scordino e Domenico Tocco.