Comincerà domani mattina alle 9.30 il dibattimento del processo di 'ndrangheta Aemilia, che si terrà al tribunale di Reggio Emilia.

Sono 147 gli imputati che hanno scelto di essere processati con rito ordinario, 34 accusati di associazione mafiosa. Intanto in mattinata si è tenuta una riunione in prefettura per fare il punto sulle misure di sicurezza necessarie. Il tribunale è stato dichiarato dal ministero sito sensibile e sarà sorvegliato 24 ore su 24 dall'esercito. All'interno saranno presenti trenta carabinieri, altrettanti poliziotti presidieranno l'esterno.

Domani è previsto l'appello delle parti e la calendarizzazione delle prossime udienze.