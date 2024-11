Si tratta di locali frequentati da pregiudicati, legati alle famiglie della criminalità organizzata calabrese o teatro di risse e spaccio di droga

Locali abituali ritrovo di pregiudicati coinvolti in attività illecite di vario tipo, soprattutto in materia di spaccio di droga, oltre a essere stati teatro di liti e frequentati da personaggi in odore di ‘ndrangheta.

Per tali motivi il nuovo questore di Milano, Marcello Cardona, ha disposto la chiusura di sette locali ed una discoteca. Si tratta del “Lyons Bar” di via dei Mille a Buccinasco, chiuso per 7 giorni in quanto i clienti vengono ritenuti dai carabinieri in prevalenza soggetti legati al clan Barbaro di Platì che proprio a Buccinasco da oltre venti anni ha messo radici. Il bar era già stato chiuso ad aprile 2015 perché frequentato da pregiudicati. Il 4 marzo a Quarto Oggiaro, in via Fratelli Antona Traversi, è stato chiuso per 7 giorni il “Come stai Caffè”, frequentato da persone con precedenti penali o soggette a misure di sorveglianza. Chiusi poi per spaccio il “Bar Stella” di via Montegani, il “Bar Torrefazione” di via Carlo Dolci.