L’operazione “Jonny” scattò nel maggio scorso portando alla luce le infiltrazioni della cosca Arena. Coinvolti anche don Scordio e Leonardo Sacco, ex governatore della “Misericordia”

Concluse le indagini per l’operazione “Jonny”. Iscritte nel registro degli indagati, 111 persone. Le attività – scattate all’alba del 15 maggio scorso - avevano portato alla luce la fitta rete di infiltrazioni della cosca Arena nel tessuto economico crotonese. In particolare, i riflettori si erano accesi sulla gestione del centro accoglienza del Cara “Sant’Anna” di Isola Capo Rizzuto Nel corso del blitz eseguito dalla Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, erano state arrestate 68 persone. Tra le persone coinvolte anche don Edoardo Scordio (ai domiciliari da ottobre) e Leonardo Sacco, ex governatore dell’associazione di volontariato “Fraternita di Misericordia” di Isola di Capo Rizzuto, nonché presidente della Confraternita interregionale della Calabria e Basilicata. Nell’inchiesta era altresì emerso l’interessamento del clan Arena nella gestione delle scommesse on line.

L’elenco degli indagati

