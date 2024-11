Latitante dal 2013, Antonio Nucera, esponente di vertice dell’omonima cosca di Condofuri, è stato estradato da Ginevra

ROMA - E' stato estradato da Ginevra Antonio Nucera, detto Ntonaci, 60 anni, esponente di vertice della omonima cosca di Condofuri (Rc), latitante dal 2013. L'uomo e' stato scortato da personale dello Scip della Criminalpol.



Nucera era stato arrestato lo scorso 8 marzo, a Saas Grund (Canton Vallese), dalla polizia svizzera, perche' destinatario di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, estesa in campo internazionale, e condannato in primo grado, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, per associazione mafiosa, riciclaggio e reimpiego di beni di provenienza illecita. La sua presenza in Svizzera era stata riscontrata grazie ad attivita' investigative congiunte, della polizia di Stato e degli omologhi organismi investigativi federali svizzeri, nell'ambito di attivita' rogatoriali, che hanno anche disvelato le infiltrazioni della consorteria mafiosa in territorio elvetico.

Dopo esser stato individuato, Nucera era stato arrestato grazie a un'operazione, condotta dagli organismi della polizia federale svizzera e da quella del Cantone Vallese, con la partecipazione di personale della polizia di Stato, in particolare investigatori delle squadre mobili di Verbania, Torino e del Servizio centrale operativo, coadiuvati dal Servizio per la cooperazione internazionale di polizia. Arrivato a Fiumicino ed espletate le formalita' dell'arresto sul territorio nazionale presso l'Ufficio di polizia di frontiera aerea, Nucera e' stato trasferito in carcere. (Agi)