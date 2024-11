Il 78enne era considerato esponente di spicco dell’ omonima cosca operante a Reggio Calabria. Si tratta del 12esimo provvedimento simile, in due anni, emanato dal questore Grassi

Oggi, alle 7:00, nel cimitero di Nuovo Condera si sono svolti, in forma strettamente privata, i funerali di Pasquale Libri, di 78 anni, deceduto lo scorso 30 agosto, pluripregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso, detenzione di armi ed estorsione, esponente di spicco della omonima cosca di ‘ndrangheta operante in Reggio Calabria.

Si tratta del dodicesimo provvedimento di divieto di funerali in forma pubblica e solenne che il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, dal 2015 ad oggi ha emesso nei confronti degli appartenenti alle cosche criminali di questa Provincia, finalizzato a scongiurare che la celebrazione dei funerali possa rappresentare occasione propizia per la commissione di azioni di rappresaglia, iniziative intimidatorie ed illegali. Il provvedimento è l’ulteriore conferma della linea di fermezza adottata dalle Istituzioni contro ogni possibile forma di illegalità ed a garanzia e tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.