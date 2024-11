Dopo circa cinque ore di lavoro, i carabinieri hanno individuato e arrestato il superlatitante che si nascondeva nella sua abitazione

Era nascosto in un piccolo bunker ricavato sopra il camino della sua abitazione, a San Luca, Giuseppe Giorgi, il latitante catturato stamani dai carabinieri. I carabinieri già da alcuni giorni avevano il sospetto che il latitante si trovasse nella sua abitazione e la notte scorsa, dopo che ulteriori elementi hanno rafforzato la convinzione della sua presenza, i militari, verso le 3.30 sono entrati ed hanno iniziato la perquisizione. Dopo circa 5 ore di lavoro, quando i carabinieri hanno cominciato a rompere le pareti alla ricerca del rifugio, Giorgi si è fatto sentire. I carabinieri hanno dovuto lavorare ulteriormente perché si era bloccato il congegno che consentiva l'apertura, attraverso lo spostamento di una pietra del pavimento. Una volta sistemato il dispositivo il ricercato è uscito e si è fatto ammanettare. Il bunker era di piccole dimensioni e serviva soltanto per sfuggire ai controlli in caso di perquisizione. Rinvenuta in un'intercapedine ricavata in una parete la somma contabile di 156.900 euro in banconote, sottoposte a sequestro.