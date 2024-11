Il 14 ottobre scorso il sindaco della città reggina, era stato fermato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa

Sciolto, per presunte infiltrazioni mafiose, il Comune di San Ferdinando. Ad annunciarlo è stato questa sera il ministro per gli affari regionali Carmela Lanzetta che, poco dopo il Consiglio dei ministri ha preso parte, a Palazzo Zuccari, a un convegno sulla corruzione. Il 14 ottobre scorso, il sindaco Domenico Madafferi era stato fermato con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, nell’ambito di un’ Inchiesta della Dda di Reggio sulla criminalità organizzata nella Piana di Gioia Tauro.