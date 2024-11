Lo ha deciso il Gip che ha accolto l’istanza presentata dal difensore di Giuseppe Iaquinta, l’avvocato Carlo Taormina. Iaquinta era stato arrestato nell’ambito dell’operazione ‘Aemilia’

Giuseppe Iaquinta, padre di Vincenzo Iaquinta, ex calciatore di Juventus e Nazionale, è stato rimesso in libertà. Lo ha deciso il Gip Alberto Ziroldi che ha accolto l’istanza presentata dal difensore di Iaquinta, l’avvocato Carlo Taormina. Giuseppe Iaquinta era stato arrestato a fine gennaio nell’ambito dell’inchiesta “Aemilia”, condotta dalla Dda di Bologna, contro le infiltrazioni della ‘ndrangheta in Emilia Romagna, in particolare a Reggio Emila. Iaquinta, imprenditore nel settore edile, è accusato di associazione di tipo mafioso e, in particolare è ritenuto dai pm un elemento di spicco del clan Grande Aracri di Cutro.