I due fermati sono accusati di associazione mafiosa. Per gli inquirenti, farebbero parte del locale di 'ndrangheta di Desio.

L'operazione, condotta dalla squadra mobile di Milano sotto il coordinamento della Dda, riguarda il 2013-14: sarebbe accertato, per l'accusa, la funzione dei due soggetti, di 42 e 40, all'interno dell'organizzazione 'ndranghetistica. Entrambi avrebbero riscosso credito per conto di alcuni sodali detenuti, per il loro sostentamento. E il chirurgo, grazie alla sua professione, avrebbe fornito anche informazioni ed assistenza ad esponenti della 'ndrangheta di Desio. All'autodemolitore, contestata anche la ricettazione, la detenzione illegale di armi comuni da sparo e munizionamento, reati aggravati dalla modalità mafiosa.