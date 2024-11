Si è concluso a Lecco il processo per l'operazione 'Metastasi' contro le infiltrazioni della 'ndrangheta nella zona. Condannato a 12 anni Mario Trovato, ritenuto uno dei più importanti boss di 'ndrangheta in Lombardia

Mario Trovato, ritenuto dall'accusa uno dei più importanti boss della 'ndrangheta in Lombardia, è stato condannato in tribunale a Lecco a 12 anni di reclusione, a conclusione del processo di primo grado per l'operazione "Metastasi" contro le infiltrazioni della 'ndrangheta nella zona. Condannato a due anni per turbativa d'asta l'ex sindaco di Valmadrera (Lecco) Marco Rusconi. Il pubblico ministero Bruna Albertini per lui aveva chiesto la condanna a 8 anni di reclusione.

L'impianto dell'associazione a delinquere di stampo mafioso è stato riconosciuto nel suo complesso dal Tribunale e buona parte degli imputati (12 su 16, 4 sono stati assolti) del processo originato dall'inchiesta Metastasi della Direzione distrettuale antimafia di Milano, sono stati giudicati colpevoli.

Le altre condanne - il Tribunale di Lecco ha condannato Antonello Redaelli a 10 anni, Antonino Romeo a 8 anni, Massimo Nasatti a 8 anni, Rolando Trovato a 3 anni, Claudio Crotta a 2 anni e 8 mesi, Alexandra Ivashkova a 2 anni e 8 mesi, Stefania Shanna Trovato a 2 anni e 8 mesi, Franco Trovato a 2 anni e 8 mesi, Saverio Lilliu a 2 anni e Gian Guido Mazza a 2 anni. Assolti invece Claudio Bongarzone, Gilvana Goncalves, Alessio Ghislanzoni e Gaetano Mauri.