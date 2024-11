Il Processo denominato 'Bagliore' ha fatto luce su tre omicidi avvenuti tra il 2008 e il 2009 per faide interne ai clan in Lombardia

La Corte di Cassazione ha confermato sei ergastoli e pene comprese tra i 19 e i 30 anni di carcere. L'inchiesta denominata “Bagliore” e condotta dalla Dda di Milano guidata dal procuratore Ilda Boccassini, ha fatto luce su alcuni omicidi, avvenuti tra il 2008 e il 2009, per faide interne ai clan di 'ndrangheta radicati in Lombardia.

Omicidio di Carmelo Novella - la Cassazione ha confermato l’ergastolo per Gallace Vincenzo, 69 anni, di Guardavalle; Luigi Tarantino, 36 anni di Cariati, in provincia di Cosenza; Antonio Carnovale, 57 anni, di Santa Caterina dello Jonio, in provincia di Catanzaro. Pena a 24 anni di reclusione confermata per Amedeo Tedesco, 35 anni, di Guardavalle. Annullamento con rinvio è stato disposto per Christian Silvagna. Michael Panajia è stato condannato a 16 anni di reclusione.



Omicidio Rocco Stagno (ex boss della "maggiore" di Seregno) - Annullamento con rinvio per: Rocco Cristello, 54 anni, di San Giovanni di Mileto, in provincia di Vibo Valentia, Francesco Cristello, 46 anni, San Giovanni di Mileto Francesco Elia, 43 anni, di San Giovanni di Mileto, Claudio Formica , 51 anni, di San Giovanni di Mileto, Leonardo Prestia, 43 anni, di Cessaniti, Massimiliano Zanchin, 42 anni, originario di Cessaniti. Annullamento con rinvio anche per Domenico Tedesco, 34 anni, di Guardavalle.

Omicidio Tedesco - La Cassazione ha confermato l’ergastolo per Agostino Caristo, 47 anni, di Guardavalle, Salvatore Di Noto, 60 anni, di Palermo, Antonio Carnovale, 57 anni, di Santa Caterina sullo Jonio. Trent'anni di reclusione, invece, per Maurizio Napoli, 42 anni, di Leonforte, provincia di Enna. Annullamento con rinvio per Sergio Sestito.