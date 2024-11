Blitz dei carabinieri di Milano contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in Lombardia. Eseguite nove ordinanze di custodia cautelare in carcere e 22 decreti di perquisizione

Sono complessivamente nove le persone arrestate e ventidue le perquisizioni effettuate. Ad emettere le ordinanze la procura distrettuale di Milano. L’operazione ha permesso di disarticolare “un’agguerrita struttura criminale organizzata, gravitante nell’ambito di una cosca di ‘ndrangheta della Brianza, con basi anche nella province di Milano, Como e Monza”. Le principali accuse contestate sono traffico di stupefacenti, porto e detenzione di armi da sparo, tentato omicidio e lesioni personali aggravate, gravitante nell'ambito di una cosca di 'ndrangheta.

Tra gli arrestati anche appartenenti e affiliati alla cosca dei Cristello. Le persone finite in manette erano dedite al traffico di droga a Seregno e Giussano, e a Mariano Comense e approfittavano del loro cognome, appunto Cristello, per intimorire gli avversari di spaccio e garantirsi il monopolio dello stupefacente in Brianza e nel capoluogo lombardo.

L’indagine che ha portato al blitz di questa mattina, è stata condotta fra aprile 2014 e gennaio 2015, e fu aperta a seguito di un atto intimidatorio verificatosi a marzo 2014 nei confronti di un socio di una discoteca della Brianza, quando sette colpi d’arma da fuoco furono sparati contro l’automobile dell’uomo. L’atto fu subito identificato come un modo di prendere con la forza la gestione e il controllo del locale. I responsabili e mandatari dell’intimidazione erano persone legate alla famiglia Cristello.

NOMI - Gli arrestati sono: Dylan Berlingeri, 20 anni, Generoso Capasso 43, Domenica Cristello 50, Cristello Emanuele 20, Simone Cristello 21, Cristian Lombardo 20, Stefano Zibra 48, Matteo Zibra 26, Valeriano Siragusa 40. Oltre agli arrestati ci sono altri 14 denunciati a piede libero.