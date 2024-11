E' la seconda tranche dell'operazione 'Big Bang' che un mese e mezzo fa aveva portato all'arresto di 22 persone tra cui Adolfo e Cosimo crea, ritenuti i boss della 'ndrangheta in provincia di Torino

Nuova operazione dei carabinieri contro la 'ndrangheta nelle province di Torino e di Asti. Gli investigatori stanno eseguendo in queste ore 14 arresti su ordine di custodia cautelare spiccato dal gip del capoluogo piemontese. Per due l'accusa è di tentata estorsione in concorso, con l'aggravante del metodo mafioso, per le altre 12 di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Le misure cautelari sono lo sviluppo dell'operazione 'Big Bang' che lo scorso 14 gennaio aveva portato all'arresto di 22 persone, tra cui Adolfo e Cosimo Crea, ritenuti i capi del 'Crimine', il braccio violento della 'ndrangheta in provincia di Torino.