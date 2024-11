L’esponente politico di centrodestra è accusato di aver ottenuto appoggi elettorali dalla cosca Paviglianiti di San Lorenzo

Al consigliere regionale del Cdl Francesco Cannizzaro questa mattina è stata notificata un avviso di garanzia dai carabinieri, a firma del pm della Dda di Reggio Calabria Antonio De Bernardo. L’esponente politico è indagato per un un'ipotesi di reato inerente il vantaggio che avrebbe ottenuto da parte della cosca Paviglianiti di San Lorenzo in cambio di un appoggio elettorale in suo favore.

'Ndrangheta, dalla gestione dei rifiuti al controllo delle elezioni: 14 arresti



«Per quanto sia scontato di aver la massima fiducia degli organi inquirenti – ha affermato Cannizzaro - vorrei esternare, accanto alla mia altrettanto scontata serenità personale e professionale, che sono sin da questo momento a disposizione degli organi inquirenti per essere interrogato, ascoltato, sentito affinché si possa chiarire la vicenda in maniera tempestiva e senza che si lasci alcuna ombra su quello che è il mio percorso ed impegno politico sin dalla mia primissima esperienza».