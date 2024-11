Rfi si è costituita parte civile nei processi in corso e valuta anche «ulteriori e diverse azioni a tutela dell'azienda»: in una nota la società del Gruppo Fs lo precisa dopo le notizie sul sequestro di oltre 10 milioni di euro per frode fiscale a carico di undici società coinvolte nell'inchiesta che già nel febbraio 2022 aveva portato a 15 arresti ipotizzando presunte infiltrazioni della 'ndrangheta nei lavori sulla rete ferroviaria italiana.

«Con riferimento ai procedimenti penali, finora noti, scaturiti dalle indagini della Dda Milano, nei quali è stata ipotizzata la vicinanza alla criminalità organizzata di alcune imprese operanti nell'armamento ferroviario, Rfi – spiega la società –, individuata persona offesa, si è costituita parte civile nei filoni del giudizio nei quali sussistevano le condizioni per chiedere il risarcimento del danno. In ogni caso saranno valutate, ai sensi di legge e delle disposizioni vigenti in materia contrattuale, anche ulteriori e diverse azioni a tutela dell'azienda all'esito degli accertamenti dinanzi l'Autorità Giudiziaria».