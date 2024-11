Ucciso a 87 anni un anziano boss della 'ndrangheta, che da tempo si era trasferito in Canada. Ad ucciderlo il genero Domenico Scopelliti, che si è costituito.

Colpito con diverse armi da fuoco dal genero, Domenico Scopelliti, 51 anni. Così è morto l'anziano boss, nato a Fiumara e residente in Canada dagli anni cinquanta. Per gli investigatori avrebbe gestito per anni il gioco d'azzardo, il contrabbando e il traffico di droga, mantenendo rapporti costanti con i clan del resto del nord America. Ancora oscure le motivazioni che hanno portato il genero ad ucciderlo con diversi colpi di pistola.