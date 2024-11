Il boss Luigi Mancuso avrebbe promesso al costruttore vibonese i lavori del nosocomio cittadino nel corso di un incontro a Limbadi

E’ uno degli imprenditori edili più noti del Vibonese, Angelo Restuccia, 80 anni, originario di Rombiolo, ma residente a Mesiano di Filandari, destinatario del sequestro milionario di beni (valore complessivo 28 milioni di euro) eseguito stamane dalla Guardia di finanza nell’ambito di un’attività investigativa coordinata dalla Dda di Reggio Calabria.

Il suo nome compare ripetutamente negli atti dell’inchiesta “Costa pulita” dove figura anche come parte offesa. In particolare, fra i capi d’imputazione elevati nei confronti di Domenico Mancuso, 42 anni, detto “Micu Ninja”, figlio del boss Giuseppe Mancuso, vi è il reato di estorsione per aver “costretto fra il 2009 ed il 2011 l’imprenditore Restuccia Angelo, che stava eseguendo la realizzazione di un immobile in Limbadi per le monache “Ancelle del Buon pastore” (struttura per anziani, preti e ragazze madri, di circa 100 posti letto), a pagare la somma di denaro di almeno 5.000 di euro, consegnati da Restuccia a tal “Rodolfo” affinchè li consegnasse a sua volta – si legge nel campo di imputazione – a Mancuso Domenico, con conseguente ingiusto profitto conseguito da Mancuso.



La conoscenza con Luigi Mancuso. Dal provvedimento della Dda di Reggio Calabria si ricava che nel corso di dialoghi intercettati, lo stesso Angelo Restuccia “rivela di conoscere Mancuso Luigi da lungo tempo e di essere stato compagno di scuola della suocera” del boss di Limbadi il quale, “al suo rientro dopo un processo a Napoli, aveva voluto immediatamente incontrarlo per parlargli”. Lo stesso Restuccia ammetteva poi di conoscere pure Diego Mancuso incontrato dopo il furto ad una sua pala unitamente a Francesco Mancuso, alias “Tabacco”.



La costruzione del nuovo ospedale di Vibo. Non mancano quindi le sorprese e diversi episodi inediti. Altro incontro con Luigi Mancuso, ad avviso degli inquirenti, si sarebbe infatti tenuto nella frazione Caroni di Limbadi. E qui le “sorprese”. E’ Angelo Restuccia, intercettato a parlare con la propria moglie, a svelare che nel corso di tale incontro avvenuto nel 2013, dopo aver chiamato in disparte Luigi Mancuso e avergli consegnato qualcosa, quest’ultimo gli aveva comunicato di avere in serbo una sorpresa per lui, cioè per l’imprenditore Angelo Restuccia: la costruzione di una parte del nuovo ospedale di Vibo Valentia”.



Per il giudice è significativo che Luigi Mancuso abbia “parlato della costruzione del nuovo ospedale di Vibo Valentia pochi giorni dopo l’aggiudicazione della gara d’appalto, quando cioè era conosciuto il vincitore, benchè le risultanze siano state pubblicate circa due mesi dopo tale conversazione intercettata”. Secondo il Tribunale, sezione Misure di prevenzione di Reggio Calabria, ci si trova quindi dinanzi ad un imprenditore “indiziato di appartenenza mafiosa, emergendo un rapporto di sicura contiguità funzionale con le cosche Mancuso e Piromalli con le quali Angelo Restuccia ha sempre avuto interessenze economiche raggiungendo accordi con tali clan”.



PER TUTTI GLI ALTRI PARTICOLARI VAI SUL VIBONESE: ‘Ndrangheta: l’imprenditore Angelo Restuccia, l’ospedale di Vibo e il clan Mancuso

Giuseppe Baglivo